İşitme engelliler için araç kornası projesiyle ikinci oldu

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"İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması"nın ulaşım kategorisinde "İşitme engeliler için araç kornası" projesiyle ikinci olan Adanalı 6'ncı sınıf öğrencisi Atakan Ak, Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Dağlı tarafından tebrik edildi. Yarışmada kazandığı ikincilik ödülünü gösteren Atakan Ak'ı başarısından dolayı kutlayan müdür Ayhan Dağlı, "Atakan bizi gururlandırdı. Onca rakiplerini geride bırakıp ikincilik kürsüsüne çıkmak kolay değil. Kendisine bundan sonraki eğitim hayatında başarılar diliyorum" dedi.