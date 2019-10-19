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Kalyoncu’nun sergisine ilgi

Giriş Tarihi: 19.10.2019
Kalyoncu’nun sergisine ilgi
TRABZONLU ressam Yasemin Kalyoncu'nun, Sanko Sanat Galerisi'nde 4 Ekim'de açtığı "Düşlemelekler" temalı 9'uncu kişisel resim sergisi, 25 Ekim'e kadar gezilebilecek. "Çalışmalarımı kadınının hayal dünyasının tablolara yansıması olarak görüyorum" diyen Kalyoncu, tuvalinde kadının düşlerini, özgürlüğünü, gücünü, yaşanmışlıklarını, yaşanmamışlıklarını anlatmaya çalıştığını söyledi. Kalyoncu, "Hem öğretmenlik yapıyorum hem de resim sanatını sürdürüyorum. Resim, benim için bir yaşam biçimi ve tutkudur. Başarımda annemin ve eşim ressam Raif Kalyoncu'nun çok büyük katkıları var" dedi. Resimlerini sessiz şiirler olarak ve resim yapmayı da şiir okumakla eşdeğer gördüğünü anlatan Kalyoncu, "Başarının yolu iyi insan olmaktan ve çok çalışmaktan geçiyor" dedi.
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Kalyoncu’nun sergisine ilgi
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