KSEO Slovenya’daki çalıştaya katıldı

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Kasım Sacide Ener Ortaokulu'nun ortaklarından biri olduğu Avrupa Birliği'nin Erasmus+ Proje grubunda yer alan 2018-1-ISO1- KA229-038819-3 nolu 'Developing Pupils Skills' başlıklı projenin 4. Akışı Slovenya'nın Skofja Loka şehrinde düzenlendi. Kasım Sacide Ener Ortaokulu Müdürü Alparslan Yetkinlioğlu, müdür yardımcısı Abdullah Doğan, öğretmenler Eda Ülke, Fevziye Yıldırım Köylü ve Meltem Güneş Işık'ın yer aldığı heyet yaptıkları çalışmaları paylaştı. Avrupa Birliği'nde kültürel miras kapsamında hazırlanan projede ülkelerin hazırladıkları kuklalarla ilgili sunumlar yapıldı. Öğrencilerin okullarda çektiği efsanelerden oluşan kukla videoları diğer ülkelerle paylaşıldı. 5 gün süren projeye Litvanya, İspanya ve İzlanda 'dan gelen öğretmenler de yer aldı. Çalıştay boyunca proje katılımcıları Slovenya'nın kültürel mekanlarını da gezme imkanı buldu.