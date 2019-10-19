Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > KSEO Slovenya’daki çalıştaya katıldı

KSEO Slovenya’daki çalıştaya katıldı

Giriş Tarihi: 19.10.2019
KSEO Slovenya’daki çalıştaya katıldı
ADANA Kasım Sacide Ener Ortaokulu'nun ortaklarından biri olduğu Avrupa Birliği'nin Erasmus+ Proje grubunda yer alan 2018-1-ISO1- KA229-038819-3 nolu 'Developing Pupils Skills' başlıklı projenin 4. Akışı Slovenya'nın Skofja Loka şehrinde düzenlendi. Kasım Sacide Ener Ortaokulu Müdürü Alparslan Yetkinlioğlu, müdür yardımcısı Abdullah Doğan, öğretmenler Eda Ülke, Fevziye Yıldırım Köylü ve Meltem Güneş Işık'ın yer aldığı heyet yaptıkları çalışmaları paylaştı. Avrupa Birliği'nde kültürel miras kapsamında hazırlanan projede ülkelerin hazırladıkları kuklalarla ilgili sunumlar yapıldı. Öğrencilerin okullarda çektiği efsanelerden oluşan kukla videoları diğer ülkelerle paylaşıldı. 5 gün süren projeye Litvanya, İspanya ve İzlanda 'dan gelen öğretmenler de yer aldı. Çalıştay boyunca proje katılımcıları Slovenya'nın kültürel mekanlarını da gezme imkanı buldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
KSEO Slovenya’daki çalıştaya katıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN