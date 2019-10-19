Mavi Şimşek çıkış peşinde

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'in 8. haftasında bugün saat 14.00'te'a konuk olacak olanyeniden çıkış arıyor. Teknik direktör, Hatay maçına hazır olduklarını ve'ya mutlu döneceklerini belirtti. Milli maç arasını çok sıkı geçirdiklerinin altını çizen Tütüneker,dedi. Son yapılan antrenmanlarda takımının artan bir performans ortaya koyduğunu söyleyen teknik adam,diye konuştu.