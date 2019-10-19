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Mavi Şimşek çıkış peşinde

Teknik direktör Tütüneker, Hatayspor maçına hazır olduklarını ve ’ya mutlu döneceklerini belirtti

Giriş Tarihi: 19.10.2019
Mavi Şimşek çıkış peşinde
TFF 1. Lig'in 8. haftasında bugün saat 14.00'te Hatayspor'a konuk olacak olan Adana Demirspor yeniden çıkış arıyor. Teknik direktör Uğur Tütüneker, Hatay maçına hazır olduklarını ve Adana'ya mutlu döneceklerini belirtti. Milli maç arasını çok sıkı geçirdiklerinin altını çizen Tütüneker, "Taraftarımıza galibiyet arman etmek istiyoruz" dedi. Son yapılan antrenmanlarda takımının artan bir performans ortaya koyduğunu söyleyen teknik adam, "Hatayspor teknik direktör değişikliğine gitti. Yeni bir sistem ile oynayacak. Bu yüzden çok dikkatli hareket etmek zorundayız. Ancak biz Adana Demirspor olarak yeniden bir seri yakalamak istiyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz" diye konuştu.
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Mavi Şimşek çıkış peşinde
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