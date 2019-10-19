Minik aşçılar turşu kurmayı öğrendi

BUGÜN NELER OLDU

kenti Gaziantep'te 7'den 77'ye herkesin severek tükettiği turşu Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencilerinin de ilgi odağı oldu. Minik öğrenciler öğretmenlerinin rehberliğinde evlerinden getirdikleri turşu malzemelerini kullanarak kış turşusu kurdu. Anaokulu 4 yaş grubu öğrencileri düzenlenen "Turşu Günü" etkinliğinde turşu kurmanın püf noktalarını eğlenerek öğrendiler. Müdür Gökçen Bulut bu tür faaliyetlerin çocuklar açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek "Her yıl öğrencilerimizle birlikte severek tükettiğimiz ve insan sağlığı için büyük yararları bulunan kış turşusu hazırlıyoruz. Bu yıl da etkinlikler kapsamında öğrencilerimiz öğretmenlerinin rehberliğinde Turşu Gününde evlerinden getirdikleri çeşitli turşu malzemelerini kullanarak ilk turşularını kurdu" dedi.