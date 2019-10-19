Niğde’nin kale projesi başlıyor

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Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kale ve Çevresi Kentsel Yenileme projesinin biran önce hayata geçirilmesi için TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile görüştü. Niğde'de yapılması planlanan Kale, Saat Kulesi bölgesindeki koruma amaçlı imar planı olan, beş hektarlık alanda gerçekleştirilecek çalışmalarda, Belediye Başkanı Özdemir'in girişimleri ve takibi sonucunda somut adımlar atılmaya başlandı. Koruma planı hükümlerine göre hareket edilerek yenileme çalışmaları başlatılacak olan alanda tarihi dokuya uygun yeni yaşam ve ticari yerleşim yerleri proje sonrasında Niğde'ye kazandırılmış olacak. Konun takibi için Ankara'ya giden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve ekibi ile değerlendirme toplantıları gerçekleştirerek adım adım çalışmaları takip ediyor. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Şehrimizin en iyi hizmeti alabilmesi ve bölgesinde adından söz ettiren bir marka şehir olması için her platformda projelerimizi dile getiriyor ve projelerimizin takibini gerçekleştiriyoruz" dedi.