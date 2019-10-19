Şahinbey’den çiftçiye destek

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'te çiftçiye destek veren Şahinbey Belediyesi, kırsal Burç Mahallesi'nde çiftçilere zirai gübre dağıttı. Gübre dağıtımı için düzenlenen törene Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Tarım eve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Mustafa Aslan, Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, meclis üyeleri ve çiftçiler katıldı. Çiftçilere destek olmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Tahmazoğlu, "Üç yıl önce başlattığımız destek çalışmalarımız kapsamında; buğday, arpa, gübre, hayvan yemi, zeytin ve fıstık fidanı dağıtımı yaptık. Çiftçimize destek olmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz ve devam edeceğiz. 2 bin ton gübre dağıtımının ardından buğday ve arpa tohumu dağıtacağız" dedi. Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Mustafa Aslan, "Üretimin desteklenmesi anlamında Şahinbey Belediyesi, çiftçilerimizin zor zamanlarında gübreyle başlayan tohumla devam eden çiftçimize çok önemli desteklerde bulunuyor. Başkanımız bu desteği sağlarken, biz de kooperatife üye olan herkese ücretsiz toprak analizi yapacağız. Daha düzgün, daha kaliteli ve daha verimli ürünler alınması için yol göstereceğiz" diye konuştu. Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel ise, çiftçilere bölgelerine göre arpa tohumu cinsi dağıtıldığına dikkati çekerek, "Önümüzdeki günlerde tohum dağıtımı başlayacak. Tohumda Ceyhan 99 tohumunu tercih ettik. Bu bölgelerde yağış çok olduğu için çiftçimiz de Ceyhan 99 tohumunu tercih ediyor. Arpa tohumunda ise Efes isimli tohumu tercih ettik. Çok verimli bir arpa çeşidi" dedi.