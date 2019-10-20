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Araştırmacılar Sempozyumu’nda

Giriş Tarihi: 20.10.2019
Araştırmacılar Hücre Ölümü Sempozyumu’nda
YAKIN Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) yönetim kurulu üyeleri ve doktora öğrencileri, Marmara Üniversitesi, Genetik ve Metabolik Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (GEMHAM) ve Hücre Ölümü Araştırma Derneği (HÖAD) birlikteliğinde, Marmara Üniversitesi Kampüsü'nde gerçekleştirilen "Hücre Ölümü: Dejenerasyon ve Rejenerasyon" başlıklı uluslararası sempozyumda ülkemizi temsil ettiler. Dünya çapında alanında önde gelen akademik bilim insanlarını ve araştırmacıları bir araya getirerek, hücre ölümü ve ilgili konularda deneyimlerini ve araştırma sonuçlarını tüm yönleri ile katılımcılarla paylaşıldığı kongrede, Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları beş farklı çalışma sundular.
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