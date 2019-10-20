Gülen taraf Hatay

Hatayspor'a 3 puanı getiren golleri Selim ve Hamza atarken, Adana Demirspor'un tek golü Sinan'dan geldi

Spor Toto 1. Lig'de oynanan güney derbisini, Antakya'da Adana Demirspor'u konuk eden Hatayspor 2-1 kazandı. İlk 45 dakikayı yenik tamamlayan Bordo-Beyazlılara galibiyeti getiren golleri Selim ve Hakza atarken, Adana Demirsor'un karşılaşmadaki tek golünü Sinan Kurt attı. Karşılaşmaya Hatayspor, üzerinde "Kalbimiz ve Dualarımız Mehmetçiklerimizle" yazılı pankartla çıkarak Barış Pınarı harekatına destek verdi. Bordo-Beyazlı taraftarlar tribünlerde dev Türk bayrağı açarak,asker selamı vererek harekata olan desteklerini böyle gösterdiler. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı karşılaşmaya Adana Demirspor hızlı başladı ve geliştirdiği ilk atakta golü buldu.



İLK ATAK GOL OLDU

2. DAKIKADA gelişen Adana Demirspor atağında Volkan'ın sağ taraftan cezaalanına yaptığı ortadan gelin topu iyi kontrol eden Sinan, kaleci Akın'ın ulaşamayacağı köşeye bırakarak takımını 1-0 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda oyuna ortak olan Hatayspor'un gol çabaları sonuç getirmeyince ilk 45 dakika konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



EMRULLAH'TAN SEKTİ HAMZA AFFETMEDI

MAÇIN ikinci yarısına daha derli toplu başlayan Hatayspor, önce beraberlik sonra da galibiyet için rakip kaleye yüklendi. 60. dakikada Mesut'un sol taraftan cezaalanına ortaladığı top Adana Demirspor defansından sekip Selim'in önüne düştü. Çaprazdan çok sert vuran Selim kaleci Emrullah'ı mağlup ederek takımını beraberliğe taşıdı. 84. dakikada Hatayspor karşılaşmada üstünlüğü ele geçirdi. Bu dakikada kazanılan serbest vuruşu Mirkan kullandı. Kaleci Emrullah'tan seken topu Hamza filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda Adana Demirspor'un gol çabaları sonuç vermeyince karşılaşma Hatayspor'un 2-1 galibiyeti ile tamamlandı.