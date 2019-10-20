İki ayrı kazada 3 kişi yaralandı

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meydana gelen 2 ayrı kazada 3 kişi yaralandı. İlk kaza seyir halindeki araç kontrolden çıkarak önce bir evin bahçe duvarına, ardından kaldırımda ki ağaca çarptı. Olayda 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İsmet Paşa Mahallesi, Rasim Dokur Caddesi üzeri, Mehmetçik Parkı yakınlarında meydana gelen kazada, M.D.U. yönetimindeki 27PT 027 plakalı araç seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki evin duvarına ve ardından kaldırım üzerindeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvarın bir bölümü yıkılırken, aracın şoför mahallindeki kapısı içi doğru çöktü. Kaza sonrası olay yerine İtfaiye arama-kurtarma, 112 ve trafik ekipleri sevk edildi ve sürücü araç içerisinden çıkarıldı. Sürücünün yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Diğer kazada ise sebze yüklü iki kamyonet çarpışırken, kazada 2 sürücü yaralandı. Alınan bilgiye göre, D 400 karayolu Çardak kavşağında meydana gelen kazada, Yunus E. yönetimindeki 33 CJF 80 plakalı kamyonet ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 P 1380 plakalı sebze yüklü kamyonet çarpıştı. Trafik ışıkları kavşağında medyana gelen kaza sonrası kamyonette bulunan sebze ve meyveler yola savrulunca, trafik akışı bir süre aksadı.