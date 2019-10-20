İki üniversitesi öğrenci kol kola ölüme gitti

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Niğde'de meydana gelen trafik kazasında karşıdan karşıya geçmeye çalışan üniversite öğrencilerine, otomobil çaptı 2 öğrenci hayatını kaybetti. Niğde-Bor yolu Sabancı Bulvarında meydana gelen trafik kazasında iki üniversite kız öğrencisi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Ömer Gündüz yönetimindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü öğrencileri Fatma Gül U. (23) ve Kader K. (22) isimli kız öğrencilere çarptı. Kazanın ardından olay yerine ambulans, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 öğrenci hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.