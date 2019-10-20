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Kavak Mahallesi’nde parke çalışması

Giriş Tarihi: 20.10.2019
Kavak Mahallesi’nde parke çalışması
SİLİFKE Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, mahallelerde ki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Mahalle muhtarı Hasan Kaya ve mahalle sakinleri, yapılan hizmetlerden dolayı Silifke Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Yapılan hizmetlerde vatandaş memnuniyetine önem verdiklerini belirten Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, "Kent genelinde ve farklı noktalarda devam eden belediye hizmetlerimiz tüm hızıyla sürüyor. Bir mahallemizde parklar yapılırken başka bir mahallemizde parke döşeme, başka bir mahallemizde ise asfalt yama çalışmalarımız oluyor. Plan ve program dâhilinde yaptığımız bu çalışmaların hepsini bizzat yerinde görüp inceleyerek, muhtar ve vatandaşlarımızla fikir alış verişinde bulunuyoruz. Öncelikle halkımızın ulaşımında sıkıntıya neden olan kullanışsız yollarımızı genişleterek, parke taşlarıyla daha güvenli ve sağlıklı hale getiriyoruz.
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Kavak Mahallesi’nde parke çalışması
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