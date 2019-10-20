Miray’ın hedefi büyük

Daha önce yüzmede ve yelkende birçok başarısı bulunan milli sporcu Miray Ulaş, Türkiye'nin ilk engelli triatleti olmayı başardı. Girdiği ilk yarışta da Türkiye şampiyonu olan Ulaş, önümüzde yıl yapılacak olimpiyatlara gitmek istiyor. Ulaş, "Hedefim triatlon olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil etmek" dedi. 8 yaşında spora basketbolla başlayan engelli milli sporcu Miray Ulaş, daha sonra sırasıyla badminton, yüzme ve yelken branşlarında birçok yarışmaya katıldı. Bu yarışlarda 40'ın üzerinde Türkiye şampiyonluğu, Avrupa ve dünyada dereceler elde eden Miray, Türkiye'nin ilk engelli triatleti olarak büyük bir başarı elde etti.

TRİATLET YOLCULUĞU

Kuşadası Triatlon Türkiye Şampiyonası'na da katılan Ulaş, ilk girdiği yarışta Türkiye şampiyonu oldu. Miray Ulaş, 8 yaşında spora basketbolla başladığını söyledi. Daha sonra baleye başladığını kaydeden Ulaş, "Ardından badminton ile devam ettim. Badmintonda Türkiye şampiyonluğum vardı. Daha sonra yüzmeye başladım. Orada profesyonel oldum ve triatlet yolculuğu başladı" dedi. Ulaş, "Bugüne kadar 39 Türkiye şampiyonluğum, 2 Türkiye ikinciliğim ve açık su yarışlarında da derecelerim var. 17 yaşında yelkene başladım. Yelkende 3 Türkiye şampiyonluğum var. Avrupa 4'üncülüğü, 5'inciliği, dünya 8'inciliği, altıncılığı ve beşinciliğim var. Bu yılda triatlona başladım. Triatlon dalında ilk kadın engelli triatlet oldum" ifadelerini kullandı.

YELKENDE DE İLK ÜÇÜ İSTİYOR

Hedefiyle ilgili de konuşan başarılı sporcu, "Hedefim aslında 2 branşta var. Yelkende Avrupa ve dünya şampiyonalarında ilk 3'e girebilmek. Triatlonda da şu an olimpiyat hazırlık süresi var. Olimpiyatlarda da Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Tabi bu süreçte bana destek olan antrenörüm Alper Köksoy ve Esra Nur Gökçek'e çok teşekkür ediyorum. Onların büyük katkısıyla ilk yarışımı güzel atlattım" dedi.