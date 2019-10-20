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çalışma turu Oğuzeli’nde

Giriş Tarihi: 20.10.2019
Mutfak Mirası Gastronomi çalışma turu Oğuzeli’nde
GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi öncülüğünde, Avrupa'nın birçok ülkesinde yöresel lezzetler ile mutfak kültürünü korumak ve geliştirmek için kurulan Dünya Mutfakları Mirası Ağı kapsamında, 7 ülkeden 32 koordinatör Oğuzeli'ne çıkarma yaptı. Avrupa'da 13 ülkede, 44 bölgede 1502 üyesi bulunan Culinary Heritage Europe sisteminin Türkiye'de lisans hakkı bulunan Gaziantep Büyükşehir ve Alanya Belediyesi'nin öncülüğünde Oğuzeli'ne gelen ekip ilk olarak Oğuzeli Belediyesi'ni ziyaret etti. Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 'Mutfak Mirası Gastronomi Çalışma Turu' ekibine Oğuzeli ve bölgeye has yöresel ürünlerle ilgili bilgi verdi. Yöresel ve organik ürünlere çok önem verdiklerinin altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Bizler bereketli toprakların şanslı insanlarıyız. Bizlere bahşedilen bu değerleri ve güzellikleri en iyi, en verimli şekilde kullanmak zorundayız" dedi.
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