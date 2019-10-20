Özbekistan’ı muz ve çilekle tanıştıracağız

BUGÜN NELER OLDU

Başkenti Taşkent'te yapılan Türk Keneşi Özbekistan İş ve Yatırım Forumu toplantısına ve görüşmelere katılan Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu, "Türkiye'den gelen iş insanlarımıza yönelik Özbekistan Büyükelçimiz Mehmet Süreyya Er ve Odalar Birliğimizle birlikte bilgilendirme toplantısı yapıldı. Özbekistan ziyareti kapsamında Birlik Başkanımız M. Rıfat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Devlet Başkanı Shavkat Mirziyoyev tarafından kabul edildik. İş dünyamızın görüş ve beklentileri aktarıldı" dedi. Türk iş insanları, TürkiyeÖzbekistan iktisadi ilişkilerini geliştirme konusunu ele aldı ve Türk yatırımcılarının görüş ve beklentilerini iletti. Özbekistan Maliye ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Çamşid Kuçkarov ve Özbekistan TSO Başkanı Adham Ikramov ile yapılan görüşmelerde Türk İş dünyasının görüş ve beklentileri ele alınarak karşılıklı işbirliginin sürdürülmesi istendi.