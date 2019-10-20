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Patates işçilerini taşıyan araç yaptı

HAYRETTİN YENEL Güney
Giriş Tarihi: 20.10.2019
Patates işçilerini taşıyan araç kaza yaptı
NİĞDE'DE tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildi 13 işçi yaralandı. Kaza, Niğde - Kayseri yolu Hüyük mevkii yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Niğde patates işçilerini taşıyan 51 JA 635 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 13 işçi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan işçiler, Kadriye Ataç (42),Ahmet Çetin (17), Melisa Cullaz (19), Urguya Ulukan (44), Ramazan Taşpınar (27), Kamile Çelebi (36), İsmihan Cullaz (53), Sevil Çakıl (35), Gönül Aslan (38), Döne Akdağ (53), Bülent Karadaş (27), Yılmaz Çetin (40) ve Emel Yaşın (31) olay yerinde ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Patates işçilerini taşıyan araç kaza yaptı
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