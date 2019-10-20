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Adana'da Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, kentte bulunan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile istişare toplantısında bir araya geldi. Toplumsal barış ve huzurun tesisi için Yüreğir Belediyesi olarak bütün Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapacaklarını belirten Başkan Kocaispir STK Başkanlarına Yüreğir Kültür Merkezi içerisinde oluşturacakları bir 'Sivil Toplum Merkezi' müjdesi verdi. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili gündemi değerlendiren Başkan Kocaispir, "Suriye Harekatı ile ilgili hepimiz gördük. Toplumun herkesimi tek yumruk oldu. Farklı siyasi görüşten insanların bir araya geldiğini ve bu konuda devletimizin yanında olduğunu gördük. Biz millet olarak hiç bir zaman kan dökülsün, insanlar ölsün istemiyoruz. Bir tane sivilin burnunun kanamasını istemiyoruz" dedi. Kocaispir, "Fakat hepimiz biliyoruz ki bu konu milletimizin, devletimizin bekası ile ilgili bir konudur. Burada hedef PYD, PKK, DAEŞ adı her ne ise ne idiğü belirsiz ne kadar terör örgütü varsa bunları tasfiye etmek, barış ve güven ortamı oluşturmak ve 7 yıldan beri misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizi buraya yerleştirmektir. Biz toplum olarak bu konuda üzerimize düşeni yaptık" dedi.