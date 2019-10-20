Tevekkül Sultan Türbesi’nin restore çalışması başladı

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CAMİKEBİR, Tosmurlu ile Bucaklı Mahallesine giden ve Taş Köprü önünde bulunan Tevekkül Sultan Türbesi restore ediliyor. Tevekkül Sultan Pasajı önünde mevcut bulunan türbenin tescilli yapı olduğu için restorasyon projesinin hazırlanarak, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne onaylanması için gönderildiği açıklandı. Proje onayından sonra söz konusu türbenin restorasyonunun yapılacağı belirtildi. Türbenin çevre düzenlemesi ve restorasyona alınmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, 'Silifke'de tarihi Taş Köprümüzün yanında yer alan Tevekkül Sultan Türbesinde Baba Sultan ve çocuk mezarlarının bulunduğu günümüze kadar resmi kaynaklarda yer almıştır. Böylesine tarihi ve kentimiz açısından ayrı bir önem arz eden türbemizin restorasyon çalışması için kurumlar arası işbirliğinde bulunarak, bakıma alınmasını amaçlıyoruz. Çalışmalarımız ve girişimlerimiz neticesinde inşallah ilçemize yeniden bakımını yaparak, koruma altına almış olacağız. Katkı sunan ve emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz' dedi.