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şubesi Mehmetçiğin yanında

Giriş Tarihi: 20.10.2019
Tsyd Adana şubesi Mehmetçiğin yanında
TÜRKIYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi üyeleri ve spor basını çalışanları 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklerin olası kan ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu. Kızılay Kan Toplama Merkezi'nde bir araya gelen üyeler anlamlı bir harekete imza atarak kan bağışladı ve sonrasında da asker selamı verdi. TSYD Adana Şube Başkanı Ahmet Kurtul Çakın duyarlı davranış sergileyen dernek üyelerine ve meslektaşlarına teşekkür ederek, "Yurdumuzun savunmasında canlarını siper eden kahraman Türk Ordusu'nun evlatlarının her zaman yanındayız, yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. Kan bağışı sonrası Türk Kızılay'ı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Başkan Çakın'a kahve fincanı takımı hediye etti.
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Tsyd Adana şubesi Mehmetçiğin yanında
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