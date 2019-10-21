Adana şalgamı Peru yolcusu

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erulu ünlü şef Christian Bravo, gastronomi bölümü öğrencileri için geldiği Türkiye'de Adana şalgamına hayran kaldı. Şalgamı Peru'nun milli yemeği olarak bilinen 'cevıche'de kullanacağını belirten Bravo, "Bu içeceğin birçok yemeğe denge katacağını düşünüyorum" dedi. Perulu ünlü şef Christian Bravo, Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi bölümü tarafından düzenlenen bir etkinlik için Türkiye'ye davet edildi. Burada 3 gün boyunca gastronomi bölümü öğrencileriyle bir araya gelen Türk mutfağını dinleyen ve onlara Peru yemekleri hakkında bilgi veren Bravo, Türk lezzetlerini tatma fırsatı da buldu. Özellikle Çukurova bölgesinin vazgeçilmez tatlarından şalgamı çok beğenen Şef Bravo, şalgamıPeru'nun milli yemeği 'cevıche'de kullanacağını belirtti. Bravo, "Türkiye'de en çok dikkatimi çeken ürün şalgam oldu. Şalgamın tadı bana çok farklı geldi. Peru'nun en önemli yemeği Cevıche'nin suyunda şalgamı kullandım. Yemekte yer alan sirkeli tattan dolayı güzel bir denge oluştu. Bunu o yemekte kullanmayı düşünüyorum. Etle sebze yaparken bile sirke yerine şalgamı kullanabilirim. Şalgamın birçok yemeğe denge katacağını düşünüyorum" dedi.Türk mutfağından en çok içli köfteyi beğendiğinin altını çizen Bravo, "Türkiye gerek tarihi gerekse mutfağı ile benim ilgili çeken bir ülkeydi. Her zaman görmek istiyordum. Kullandığımız bazı malzemeler özellikle ayrandaki yoğurt ve şalgamdaki pancar bizim kültürümüzde yok. İçli köfte yeme fırsatım oldu ve çok güzeldi" dedi.Peru'nun marka elçisi ve dünyaca tanınan ünlü şefi Christian Bravo, Peru'nun en ünlü yemeklerinden biri olan 'ceviche'de Adana şalgamı kullanması, esnaf tarafından ilgiyle karşılandı. Ünlü şef Bravo'nun şalgamı Peru yemeğinde kullanmasının ardından kentte 1930'lu yıllardan beri 3 kuşaktır şalgamcılık yapan Ayhan Göde, şalgamın dünyaya açılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.