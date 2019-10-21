Erasmusta bu yıl 14 proje kabul edildi

BUGÜN NELER OLDU

Eğitim Müdürü Mehmet Metin, Tarsus'a bağlı okulların hazırladıkları Erasmus Projelerinden 14 projenin hibe desteği kabulünü gördüğünü söyledi. Bu yıl kabul gören 14 Erasmus projesinin proje bedelinin yaklaşık 500 bin lira dolayında olduğunu ifade eden Müdür Metin, daha önceden kabul edilmiş ve uygulanmakta olan 11 Erasmus projelerinin bulunduğunu ve söz konusu devam eden projelerin toplam bedelinin ise 400 bin lirayı geçtiğini kaydetti. Değişen ve gelişen teknolojinin çevremizde sürekli bir şeyleri değiştirdiğine dikkat çeken Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, "Bu değişimlerin insanın günlük yaşamından geleceğin mesleklerine kadar her şeyi etkilediği ortadadır. Erasmus projeleriyle öğrencilerimizin ufku genişlemekte, sosyal, kültürel ve eğitsel gelişmeleri artmakta ve bunun yanı sıra öğrencilerimizin kendilerine olan özgüvenleri artmaktadır. Biz daha çok çalışıp, daha çok bilgiye ve geleceğe uzanacağız" dedi.