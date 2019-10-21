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Ezo’dan kadın çiftçilere plaket

DURHASAN ŞAHİN Güney
Giriş Tarihi: 21.10.2019
Ezo’dan kadın çiftçilere plaket
MERSİN'DE Erdemli Ziraat Odası tarafından gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinde etkin rol alan kadın çiftçilere plaket takdim edildi. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, oda meclis başkanı Aşkın Şahin ve odanın meclis üyeleri kadın çiftçilerle bir araya geldi. Başkan Şahin, kadın çiftçilerin oda faaliyetlerinde etkin rol almalarından memnuniyet duyduklarını belirtti. Şahin, "Yaklaşık 16 bin üyemiz var. Bu üyelerimiz içinde eğitim faaliyetlerimizde etkin bir şekilde rol alan kadın çiftçilerimiz bulunuyor. Bu son derece memnuniyet verici. Kadınlarımızın ekonomik alanda, sosyal alanda daha etkin yer alması gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Tüm kadın çiftçilerimizin Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum" dedi.
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Ezo’dan kadın çiftçilere plaket
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