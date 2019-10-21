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‘Futbolcular da özür dilemeli’

Giriş Tarihi: 21.10.2019
‘Futbolcular da özür dilemeli’
SÜPER Lig'in 8. haftasında Karadeniz'de Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica, iskeleti oturmuş güçlü bir takıma karşı mücadele verdiklerini, Trabzonspor'un galibiyeti hak ettiğini dile getirdi. Maçın çok farklı anları olduğuna işaret eden Rumen teknik adam, "İlk 15 dakika kötü oynadık, ikinci yarı geri geldik ve dayanıklılık gösterdik. İkinci yarı oyunun kontrolünü elimize aldık ve golü de bulduk. Daha sonra rakibimize 2 golü hediye verdik, kalemizde gördük" şeklinde konuştu. Eksik oyuncular nedeniyle zorlandıklarını anlatan Sumudica, "İlk yılında Süper Lig'e yükselmiş bir takım için oyuncu eksikliği çok zor bir durum. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Oyuncularımın da taraftarlarımızdan özür dilemesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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