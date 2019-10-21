Gso ve İso’dan sanayide güçbirliği

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Ekim ayı meclis toplantısı yapıldı. Toplantıya 58 ve 59. hükumette Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yapan Ali Coşkun, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO ve İSO meclis ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. GSO ekim ayı meclis toplantısı çok sayıda seçkin davetlinin katılımıyla yapıldı. İSO'nun da katıldığı toplantıda iki il arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Mecliste, sanayi ve ticarette birlikte atılacak adımlar üzerinde durularak İstanbul ve Gaziantep'teki yatırım fırsatları, yürütülen çalışmalar ve hali hazırda mevcut sorunların çözümleri değerlendirilerek, görüş alışverişinde bulunuldu. GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "Ülkemizin sanayisine öncülük eden iki güzide odası olarak bir aradayız. İstanbul Türkiye'nin öncüsü, Gaziantep de Anadolu'nun öncüsü olan şehirler ve hepimiz ülkemiz için mücadele ediyoruz" dedi. Konukoğlu, Türkiye'nin her alanda gelişip büyüyebilmesi için her türlü fedakarlığı yapmaya devam edeceklerini belirtti. Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi de İstanbul ve Gaziantep'in Türkiye sanayisinin lokomotif iki şehri olduğunu belirterek, "Şehirde teknolojiyi de kullanarak, katma değerli üretim yapmaya gayret ediyoruz. Ortadoğu'ya açılan kapı konumunda olan şehrimiz barındırdığı potansiyel ile öncü şehir olmayı sürdürüyor" dedi. Ünverdi, "180 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ocak-Eylül 2019 döneminde, en fazla ihracat yaptığımız ülke Irak oldu. Aynı dönemde en fazla ihracat yaptığımız ikinci ülke ABD oldu. ABD'ye ihracatımız bu sene Ocak-Eylül döneminde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 20,9 arttı. Bölgede yaşanan sorunlara rağmen 3 yılda 3 milyar dolar sanayi yatırımı yaptık" dedi. 150 işletmenin faaliyete geçtiğini vurgulayan Adnan Ünverdi, 2018 yılında 7 milyar dolar ihracat, 5 milyar dolar ithalat yaptıklarını dile getirdi. Bu yıl sonunda 7 milyar 500 milyon dolar ihracat hedefleri olduğuna dikkati çeken Ünverdi, "6 tane organize sanayi bölgemiz var ve iki yeni OSB'nin kuruluş çalışmaları devam ediyor" diye konuştu. Ünverdi, "Ayakkabı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve bir ilk olarak Gaziantep ve Kilis arasında 45 milyon metrekare alana iki il tarafından Polateli-Şahinbey OSB'yi kuruyoruz. Sınırda güvenli bölgenin kurulması yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Suriye'de sular durulup, yeniden inşası başladığında Gaziantep etkin rol üstlenecek. Bugün buraya yatırım yapanlar kazanacak" dedi. İSO Başkanı Bahçıvan ise meclis toplantısındaki konuşmasında farklı sanayi şehirlerinde yapılan buluşmaların, iş dünyasının gelişmesi ve şehirler açısından büyük önem taşıdığını söyledi. GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi 59. hükumet Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'a plaket takdim etti.