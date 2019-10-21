Her mahalleye ayrı çalışma programı

BUGÜN NELER OLDU

Yüreğir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri her mahalleye ayrı bir çalışma programı uyguluyor. Yüreğir'in bütün mahallelerine sırasıyla giren ekipler girdikleri her mahallenin genel temizliğini yapıyor. Yollar dezenfekteli su ile yıkanırken, çimler biçiliyor, mahalle içerisine dökülen molozlar kaldırılıp bütün mahalle baştan başa temizleniyor. Son olarak Sarıçam Mahallesine giren ekipler hem Sarıçam deresini temizlediler, hem de mahalle aralarına girip detaylı temizlik yapıp molozları kaldırdı. Hafta içinde Sarıçam Mahallesi ziyaretinde vatandaşlardan gelen istek ve talepleri doğrultusunda bütün temizlik ekiplerini Sarıçam Mahallesine yönlendirdiklerini belirten Kocaispir ''Göreve geldiğimiz günden bu yana Sarıçam deresini bir kaç kez temizledik" dedi. Daha temiz bir Yüreğir için çalışmalarını sürdürerek günlük yaklaşık 360 ton çöpü temizleyen ekiplere teşekkür eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Yüreğir Adana'nın merkezinde yaklaşık 500 bin nüfusla ikinci büyük ilçe. 107 mahallemiz, 5 bin 690 sokağımız, 274 cadde ve 70 bulvarımızla sorumluluğumuzun büyüklüğünün farkındayız ve bu bilinçle hareket ediyoruz.