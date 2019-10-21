Kuralsızlara ceza yağdı

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Gaziantep'te kurallara uygun araç kullanmayan ve gürültü kirliliği yapan 549 sürücüye çeşitli miktarlarda para cezası kesildi. 124 aracın trafikten men edildiği uygulamada 22 sürücünün de ehliyetine el konuldu. 19 Ekim günü il genelinde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan trafik denetim ve uygulamalarda gözçtırılmadı. Uygulamalarda 2 abartılı eksoz, 5 ışık donanımı bozuk, 16 aykırı ışık ve korna çalarak çevreyi rahatsız ederek saygısızca araç kullanan, 30 sürücü belgesiz ve yetkisiz araç kullanan, 21 alkollü araç kullanan sürücüler olmak üzere toplamda 74 araç sürücüsüne para cezası işlemleri uygulanmış, 22 sürücünün ise belgelerine geçici süre ile el konuldu. Ayrıca trafik ekipleri tarafından farklı yerlerde yapılan diğer uygulamalarda da muhtelif maddelerden yine 475 araç sürücüsüne para cezası uygulanırken, 124 araç ise trafikten men edildi. Vali Davut Gül, kurallara uymayarak vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan ve gürültü kirliliği yapan sürücülere yönelik elektronik denetimlerin de aralıksız sürdüğüne dikkat çekerek sürücüleri uyardı.