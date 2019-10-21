Sarıeroğlu meme kanserine dikkat çekti

HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo
'ya 85-56 mağlup olan Adana Basketbol
ilk yenilgisini aldı. Karşılaşmada en dikkati çeken görüntü maçın başında yaşandı. AK Parti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen pembe topu eline alarak hava atışıyla karşılaşmayı başlattı.
Jülide Sarıeroğlu bu hareketi tribünleri dolduran taraftarlardan büyük alkış aldı. Adana Basketbol, karşılaşmanın her periyotunda rakibine üstünlük kuramadı. İlk periyotu 14-23 geride kapatan Adanalı periler, soyunma odasına ise 20 sayı geride 28-48 mağlup gitti.
Maçın 3. periyotunda fark giderek açılırken son bölümde Fenerbahçe
'nin bulduğu sayılarla kazanan taraf 29 sayı farkla konuk ekip oldu