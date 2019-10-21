Sarıeroğlu meme kanserine dikkat çekti

BUGÜN NELER OLDU

HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında'ya 85-56 mağlup olanilk yenilgisini aldı. Karşılaşmada en dikkati çeken görüntü maçın başında yaşandı.Jülide Sarıeroğlu bu hareketi tribünleri dolduran taraftarlardan büyük alkış aldı.Maçın 3. periyotunda fark giderek açılırken son bölümde'nin bulduğu sayılarla kazanan taraf 29 sayı farkla konuk ekip oldu