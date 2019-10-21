Toysal: geriden gelip kazanmak önemliydi

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'in 8. haftasında Hatayspor, Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Teknik direktör Bayram Toysal, geriden gelip kazanmanın çok önemli olduğunu belirterek,değerlendirmesini yaptı. Toysal,dedi.İKINCI yarıda istediklerini sahaya yansıttıklarını belirten Bayram Toysal, "Devre de içeri girdiğimizde oyunun biraz daha hızın arttırmamız gerektiği ile alakalı daha kolay pozisyonlarına gireceğimizle alakalı söylemimizde sadece kenar değil merkez hücumlarını da denememiz gerektiğini söyledik ve üçüncü bölge de iki tane gol attık" ifadelerini kullandı.