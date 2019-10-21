Toysal: geriden gelip kazanmak önemliydi

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FF 1. Lig'in 8. haftasında Hatayspor, Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Teknik direktör Bayram Toysal, geriden gelip kazanmanın çok önemli olduğunu belirterek, "Aşağı yukarı 10 günlük süre zarfında takıma yeni katıldık. Milli maç arası bizim açımızdan çok önemliydi. Milli maç arasında daha pozitif ne yapabiliriz hesabını yapıp çalışmaları o yönde tamamladık"
değerlendirmesini yaptı. Toysal, "Adana Demirspor maçı çok kritik ve zor bir maçtı bizim için. Rakip önemli takım, önemli ayakları vardı ama özellikle bu maçta geriden gelip galip gelmek bizim açımızdan çok önemliydi. Üç puanı aldık tabi ki keyif verdi. Bundan sonraki ilerleyen haftalarda yine aynı şekilde biraz daha hızlı oyun biraz daha çabuk, agresif bir yapı ile beraber Hatayspor'u sene sonunda hedefine ulaştırmayı düşünüyoruz"
dedi.
'OYUN HIZIMIZ ARTMALI' DEDİM
İKINCI yarıda istediklerini sahaya yansıttıklarını belirten Bayram Toysal, "Devre de içeri girdiğimizde oyunun biraz daha hızın arttırmamız gerektiği ile alakalı daha kolay pozisyonlarına gireceğimizle alakalı söylemimizde sadece kenar değil merkez hücumlarını da denememiz gerektiğini söyledik ve üçüncü bölge de iki tane gol attık" ifadelerini kullandı.