100. yıla özel kutlama

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düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı için hazırlıklar başladı. Vali Gül, 2021 yılının tamamını kapsayan bir etkinlik programı hazırlanacağı açıkladı. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek. 100. yıl etkinlikleri kapsamında Gaziantep Valisi Davut Gül'ün başkanlığında ilk toplantı yapıldı. Vali Gül, burada 6317 şehit vererek Gazi'lik unvanını hakkıyla alan bu şehrin 100. yıla yakışır bir şeklide girmesi gerektiğini söyledi. Gaziantep Valisi Davut Gül, Atatürk Toplantı Salonu'nda, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti, belediye başkanları ve ilgili kurum yöneticilerinin katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda, tüm yılı kapsayacak şekilde çeşitli etkinlikler düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Gül, "Tüm halkımızın katılımı ile gerçekleştirmek istediğimiz bu etkinlikler ile hem manevi anlamda ecdadımıza görevimizi yerine getirmiş hem de bu şehri bir adım daha ileriye taşımış olacağız" dedi.