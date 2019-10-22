Akkaya Barajı eski günlerine kavuşacak

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485 kuş türünden 224'ünün gözlendiği Akkaya Barajı, Niğde Belediyesince yaptırılan ileri biyolojik arıtma tesisi ve temizlik çalışmalarının ardından hem kuşlara doğal ortam sunacak hem de turizme katkı sağlayacak. Kuşların göç güzergahında bulunan ve mevcut arıtma tesisinin yetersiz kalmasıyla sudaki kirlilik oranı artan Akkaya Barajı, belediye tarafından yaptırılan ileri biyolojik arıtma tesisiyle yeniden temizlenecek. Yaklaşık 140 milyon liraya mal olacak tesisin, gelecek yıl haziranda faaliyete geçirilmesi hedefleniyor. İçme suyu kalitesinde arıtma gerçekleştirebilecek tesis, Türkiye'de görülen 485 kuş türünden 224'üne ev sahipliği yapan barajı yeniden eski ihtişamına kavuşturacak. Böylece barajda azalan kuş popülasyonunun yükselmesiyle bölgenin yeniden kuş gözlemcilerinin uğrak yeri haline gelmesi bekleniyor.