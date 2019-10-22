Başkan Fatma Şahin’i ‘Başmuhtar’ ilan ettiler

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki muhtarlar tarafından "Başmuhtar" ilan edildi. Muhtar Günü nedeniyle düzenlenen törende protokol üyeleriyle birlikte Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiğe asker selamıyla destek veren 770 muhtar, muhtarların mahallelerindeki sorunlarının çözümüne verdiği destek nedeniyle Fatma Şahin'i "Başmuhtar" ilan etti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinlikte; muhtarlık görevini 41 yıldır sürdüren muhtarlar onurlandırıldı. 9 dönem üst üste Savcılı Mahallesi muhtarlığı görevine seçilen Türkiye Muhtarlar Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ökkeş Titiz'e, 7 dönemdir Hürriyet Mahallesi muhtarı seçilen Hasan Sazlık ve 6 dönemdir Yavuzeli Ören Mahallesi muhtarlığı görevini yürüten Hamit Taşhan'a protokol tarafından çiçek verildi. Türk bayraklarıyla donatılan salondaki 770 muhtar, tek bir ağızdan İstiklal Marşı okudu, Barış Pınarı Harekâtı'nda görevli askerlere; asker selamıyla destek verdi. Özel bir otelde organize edilen etkinliğe, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları ile muhtarları ve eşleri katıldı. Gaziantep Valisi Davut Gül, muhtarlara çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "190 yıllık bir müesseseden bahsediyoruz. Bizler il valisi olarak, yöneticiler olarak sizlerin taleplerinin halkın talepleri olduğunu biliyoruz. Gaziantep'in ve Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sıkıntısı, problemi yok. Biz bunun örneğini Barış Pınarı Harekâtı'yla gördük. Halk bir oldukça dünyanın her tarafında saygı göreceğimizi gördük. Allah birliğimizi bozmasın" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ise, muhtarlıkların demokrasinin gelişimi için önemli bir kurum olduğunu söyledi. Şahin, "Sizler gönül köprüsü olarak vatandaşa en yakın el, en yakın sessiniz. Muhtarlık tecrübedir. Halkımız, hizmet edenle hizmet etmeyeni birbirinden ayırır. 17 yıldan beri alanda olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Millete hizmet etmek çok kolay değil. Bizim en büyük yardımcılarımız ailemiz. Muhtarların başarılarının arkasında da aileler var" diye konuştu.