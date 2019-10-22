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El frenini çekmeyi unuttuğu aracının altında can verdi

Giriş Tarihi: 22.10.2019
El frenini çekmeyi unuttuğu aracının altında can verdi
HATAY'DA, taksisinin el frenini çekmeyi unutan şoför kendi aracının altında can verdi. Kaza, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiler doğrultusunda iddiaya göre, 31 T 0470 plakalı taksisini taksi durağı ile Armutlu Semt Pazarı'nın bulunduğu ara noktaya park eden şoför U.Y., bir süre sonra aracının arkasına doğru ilerledi. Aracının el frenini çekmeyi unutan şoför U.Y., geri geri akan aracının altında kalarak feci şekilde can verdi. Kazanın ardından olay yerinden geçen bir yaşlı adamın fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.
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El frenini çekmeyi unuttuğu aracının altında can verdi
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