Evlilik okulundan 202 çift daha mezun oldu

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Şahinbey ilçesinde düzenlenen evlilik okulu eğitimlerine katılan evli 202 çift düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Mezun olan çiftlere çamaşır makinesi de hediye edildi. Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey Rehberlik Araştırma Merkezi ile birlikte mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak amacıyla yürütülen evlilik okulu, 202 mezun daha verdi. Şahinbey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Evlilik Okulu sertifika törenine katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, uzun süreli evliliklerin karşılıklı anlayışla mümkün olacağını belirterek, "2009 yılında başladığımız projenin marka tescil belgesini de alarak 10 yıldır çiftlerimize eğitim veriyoruz. Uzun süreli evlilik sabır ve sadakatle oluyor. İnşallah sizlerde nice uzun yıllar birlikte hayatınızı sürdürürsünüz" dedi.