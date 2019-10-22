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Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali nefesleri kesti

’da, bu yıl 10’uncusu düzenlenen festivalin son gününde sporcular görsel şölen sundu

Giriş Tarihi: 22.10.2019
Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali nefesleri kesti
Adana'da, bu yıl 10'uncusu düzenlenen Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali'ne, sporcular ve vatandaşlar ilgi gösterdi. Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde organize edilen festivale yurt içi ve yurt dışından 200'ü aşkın sporcu Çukurova semalarında görsel şölen sundu. Adana Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulübü (AHAS) Başkanı Güner Akkaya, festivale çok ilgi olduğunu kaydetti. Festivale 20 ilden ve 5 ülkeden 200'ün üzerinde yamaç paraşütü sporcusunun katıldığını ifade eden Akkaya, "İki gün boyunca yaklaşık olarak 3 bin yamaç paraşütü, microlight ve paramotor uçuşu gerçekleşti" dedi. "Amacımız, Adana'da bu sporu tanıtmak ve gelişmesine faydalı olmaktı" diye konuşan AHAS Başkanı Güner Akkaya, "Bu noktada da faydalı olduğumuzu düşünüyoruz. Halkımızın, hemşerilerimizin yoğun bir talebiyle karşılaştık" dedi. Akkaya, festivalin 11'incisini gerçekleştirmek için en kısa zamanda çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.
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Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali nefesleri kesti
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