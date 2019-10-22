Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali nefesleri kesti

BUGÜN NELER OLDU

dana'da, bu yıl 10'uncusu düzenlenen'ne, sporcular ve vatandaşlar ilgi gösterdi.Adana Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulübü (AHAS) Başkanı, festivaleçok ilgi olduğunukaydetti. Festivale20 ilden ve 5ülkeden 200'ün üzerindeyamaç paraşütüsporcusunun katıldığınıifade eden Akkaya,dedi.diye konuşan AHAS BaşkanıGüner Akkaya,dedi.Akkaya,festivalin11'incisinigerçekleştirmekiçinen kısa zamandaçalışmalarabaşlayacaklarınıkaydetti.