Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali nefesleri kesti

A
dana'da, bu yıl 10'uncusu düzenlenen Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali
'ne, sporcular ve vatandaşlar ilgi gösterdi. Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde organize edilen festivale yurt içi ve yurt dışından 200'ü aşkın sporcu Çukurova semalarında görsel şölen sundu.
Adana Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulübü (AHAS) Başkanı Güner Akkaya
, festivale
çok ilgi olduğunu
kaydetti. Festivale
20 ilden ve 5
ülkeden 200'ün üzerinde
yamaç paraşütü
sporcusunun katıldığını
ifade eden Akkaya, "İki gün boyunca yaklaşık olarak 3 bin yamaç paraşütü, microlight ve paramotor uçuşu gerçekleşti"
dedi. "Amacımız, Adana'da bu sporu tanıtmak ve gelişmesine faydalı olmaktı"
diye konuşan AHAS Başkanı
Güner Akkaya, "Bu noktada da faydalı olduğumuzu düşünüyoruz. Halkımızın, hemşerilerimizin yoğun bir talebiyle karşılaştık"
dedi.
Akkaya,
festivalin
11'incisini
gerçekleştirmek
için
en kısa zamanda
çalışmalara
başlayacaklarını
kaydetti.