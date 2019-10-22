Hükümlülere bilinçli ilaç kullanımı iş arama semineri

BUGÜN NELER OLDU

Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından denetime tabi hükümlülere yönelik yürütülmekte olan eğitim, iyileştirme faaliyetleri kapsamında, Tarsus İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde "Bilinçli İlaç Kullanımı" ve Tarsus İŞKUR Müdürlüğü işbirliğinde "İş Arama Becerileri" konulu seminerler düzenlendi. 90 yükümlünün katıldığı Tarsus İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr Yıldırımcan Demirtaş ve hemşire Nurten Bulğak tarafından sunumu gerçekleştirilen ve günümüzde dikkat çekilmeye çalışılan sorunlar arasında bulunan özellikle antibiyotiklerin dikkatsiz kullanımı ve diğer ilaçların dikkatsiz kullanımı sonucu doğabilecek sorunlar üzerinde durulmuş, akıllı ilaç kullanımına dikkat çekmeye çalışıldı. Tarsus İŞKUR Müdürlüğünde görevli Binnaz Aydın Güllü tarafından sunumu gerçekleştirilen İş Arama Becerileri konulu seminerde ise, İŞKUR`a başvuru iş ve işlemlerinin nasıl gerçekleştirilmesi, işverenle yapılacak görüşmelerde nelere dikkat edilmesi ve CV hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde duruldu.