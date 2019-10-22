Kaymakam, Hera ve Risus’a sahip çıktı

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Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Adana'da Seyhan Nehri civarında ölmek üzereyken bulunan sokak köpeği ile bir kediyi sahiplendi. Hükümet Konağı'nda köpek ve kedi için yer yaptıran Emiroğlu, "Köpeğimiz hükümet konağı avlusunun yeni güvenlik elemanı. Büyüyünce bizi koruyacak" dedi. Emiroğlu, 'Hera' ismi konulan köpeğe, Hükümet Konağı bahçesinde kulübe yaptırdı. 'Risus' ismi verilen 3 aylık kediyi ise dinlenme odasında beslemeye başladı. Hayvanları herkesin sevmesi gerektiğinin belirten Emiroğlu, "Hera'yı sahiplenip, hükümet konağı bahçemizde bakıma aldık. Gerekli aşıları ve bakımı yapıldı. Kedimizi ise büyüyünce evime götürüp besleyeceğim" dedi.