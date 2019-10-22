Muhtarlardan Demirtaş’a ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

görev yapan muhtarlar Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Vali Demirtaş, 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlama Komitesi üyelerinin yaptığı bu anlamlı ziyaret için teşekkür ettiğini dile getirdi. Vatandaşların kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşturulmasında önemli destekçileri olan emektar muhtarların gününü kutladığını belirten Vali Demirtaş, "Bizzat yaşadıkları ve görev yaptıkları mahallelerin her türlü sorununu ilgili yerlere aktarma ve takip etme görevini üstlenen muhtarlarımız, görev yaptıkları mahallelerdeki vatandaşlarımızın kamu hizmetleriyle buluşturulmasında gösterdikleri özveriyle her türlü takdiri hak etmektedir." dedi. Yönetim anlayışımızda vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklar olduğu bilincinin çok önemli bir yer tuttuğunu hatırlatan Vali Demirtaş, muhtarların zor şartlar ve belki de kısıtlı imkanlarla yürüttükleri fedakarca hizmetlerde daima yanlarında olduklarını ve vatandaşlara hizmet yolunda tüm muhtarlarla yürümeye devam edeceklerini dile getirdi. Muhtarlar ise kendilerini böylesine mutlu eden bir günde kabulünden dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür ettiklerini ifade ettiler. İl İdare ve Denetim Müdürü Ziya Erdoğan'ın da eşlik ettiği ziyaret, yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi.