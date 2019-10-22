Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Otobüs duraklarında ‘yankesicilik’ yaptı

Otobüs duraklarında ‘yankesicilik’ yaptı

Giriş Tarihi: 22.10.2019
GAZİANTEP'TE otobüs duraklarında "yankesicilik" yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Gaziantep'te "yankesicilik" yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Şahinbey ilçesine bağlı Hürriyet Caddesi'nde bulunan otobüs duraklarında meydana gelen yankesicilik yöntemiyle hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 17 Mayıs, 2 ve 5 Ekim tarihlerinde meydana gelen 3 hırsızlık olayının şüphelisi olarak da aranan ve benzer suçlardan 9 kaydı bulunan bir şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otobüs duraklarında ‘yankesicilik’ yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN