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Şanssız bir geceydi

Adanaspor ile çıktığı ilk maçta bir puan alan teknik direktör Engin İpekoğlu, son dakika gelen sakatlıklar, kaçan goller ve kırmızı kart ile talihsiz bir gece yaşadıklarını belirtti

BORA ERDEM Güney
SERKAN ÜNLÜ Güney
Giriş Tarihi: 22.10.2019
Şanssız bir geceydi
TFF 1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor ile sahasında 2-2 berabere kalan Adanaspor kaçak iki puana yanıyor. Teknik direktör Engin İpekoğlu'nun çıktığı ilk maçta kırmızı kart görmesi şaşkınlık yarattı. Şanssızlıkların takımın peşini bırakmadığını belirten teknik adam İpekoğlu, Renan Diniz'in sakatlığının şokunu yaşarken maç başlamadan hemen önce Eze'nin sakatlanmasıyla kadroda değişikliğe gittiklerini belirtti. İstanbulspor karşısında çok iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirten İpekoğlu, "Maçı kazanmak adına elimizden geleni yaptık. Son saniyeye kadar mücadele ettik. Son dakika kaçırdığımız golle bir puana razı olduk. Taraftarımıza galibiyet armağan etmek istiyorduk. Başaramadık. Herşeye rağmen maçı kaybetmedik. Puanları paylaştık. Sağlık olsun. Klasik olacak ama önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.

İPEKOĞLU: KENDİMİ İPLE KULÜBEYE Mİ BAĞLASAM!
Hakem Turgut Doman'ın kırmızı kartı için teknik direktör Engin İpekoğlu, "Verilen kararın çok ağır olduğunu düşünüyorum. Kendisine 'Beni neden attın' diye sordum. Sahayı girdiğimi söyledi. Maçın heyecanı ile ileri geri gidiyoruz. Nerede olduğumuzu fark etmeyebiliyoruz. Bundan sonra kendimizi iple kulübeye mi bağlayacağız! Yardımcısı verdiği kararla ilgili aynı kanaatte değildi. Ona sormadı bile. Genç arkadaşlar, olur böyle. Hoş görmeliyiz hakemlerimizi" yorumunu yaptı.

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Şanssız bir geceydi
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