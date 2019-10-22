Şanssız bir geceydi

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FF 1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor
ile sahasında 2-2 berabere
kalan Adanaspor
kaçak iki
puana yanıyor. Teknik direktör Engin İpekoğlu'nun çıktığı ilk maçta kırmızı kart görmesi şaşkınlık yarattı.
Şanssızlıkların takımın
peşini bırakmadığını belirten teknik
adam İpekoğlu, Renan Diniz
'in sakatlığının
şokunu yaşarken maç başlamadan
hemen önce Eze
'nin sakatlanmasıyla kadroda
değişikliğe gittiklerini belirtti.
İstanbulspor karşısında çok iyi bir mücadele
ortaya koyduklarını belirten İpekoğlu, "Maçı kazanmak adına elimizden geleni yaptık. Son saniyeye kadar mücadele ettik. Son dakika kaçırdığımız golle bir puana razı olduk. Taraftarımıza galibiyet armağan etmek istiyorduk. Başaramadık. Herşeye rağmen maçı kaybetmedik. Puanları paylaştık. Sağlık olsun. Klasik olacak ama önümüzdeki maçlara bakacağız"
dedi.
İPEKOĞLU: KENDİMİ İPLE KULÜBEYE Mİ BAĞLASAM!
Hakem Turgut Doman
'ın kırmızı kartı
için teknik direktör Engin
İpekoğlu, "Verilen kararın çok ağır olduğunu düşünüyorum. Kendisine 'Beni neden attın' diye sordum. Sahayı girdiğimi söyledi. Maçın heyecanı ile ileri geri gidiyoruz. Nerede olduğumuzu fark etmeyebiliyoruz. Bundan sonra kendimizi iple kulübeye mi bağlayacağız! Yardımcısı verdiği kararla ilgili aynı kanaatte değildi. Ona sormadı bile. Genç arkadaşlar, olur böyle. Hoş görmeliyiz hakemlerimizi"
yorumunu yaptı.