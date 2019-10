Uludağ: Demokrasimizin itibarları sizlersiniz

BUGÜN NELER OLDU

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte ilçesinde bulunan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek," Sarıçam'ımızda fedakârca görev yapan, demokrasi mücadelesiyle öne çıkan 68 muhtarımızla bir ve beraber olmaktan kıvanç duymaktayım. Her zaman muhtarlarımızın yanındayız, sizlerin her zaman tercümanı olmaya sorunlarınızı çözmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. Seyhan Oteli'nde düzenlenen toplantıda konuşan Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, muhtarların aynı zamanda kendilerinin iş arkadaşları olduğunu belirterek," Sizlerden gelecek talepleri her zaman çözmek için çalışıyoruz. Çünkü bizler sizlerle beraber Sarıçam'a hizmet ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Sorunlarınız için her zaman çözüm üretmeye hazırız. Siz Muhtarlarımız demokrasimizin itibarlarısınız" diye konuştu.