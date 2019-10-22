Uyku tıbbı, fizyolojisi ve bozuklukları tartışıldı

BUGÜN NELER OLDU

Uyku Bilimleri ve Teknoloji Derneği'nin (ISSTAInternational Sleep Science and Technology Association), 6. Uluslararası Uyku Tıbbı ve Bilim Uzmanlığı Forumu ile ISSTA Üyeleri Yıllık Kurulu Yakın Doğu Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Yakın Doğu Üniversitesi Teknoloji Girişimi (NERITA) ve Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 101 No'lu salonda gerçekleştirilen "2019 ISSTA Üyeleri Yıllık Kurulu ve 6. Uluslararası Uyku Tıbbı ve Bilim Uzmanı Forumu'na akademisyenler ve sanayi temsilciler yoğun katılım gösterdi. Üç oturumda gerçekleştirilen sempozyumun açılış konuşmasını, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Teknoloji Danışmanı ve NERITA Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören yaptı. Prof. Dr. Özgören, uyku tıbbı ve bütün tıbbi süreçlerde tasarımın öneminden, ne kadar kritik olduğundan, uyku tıbbında jeolojinin, çevresel etmenlerin, bulunulan yerin özelliklerinin uyku araştırmalarını nasıl etkilediğine vurgu yaptı. Uluslararası Uyku Tıbbı Teknolojileri Derneği Başkanı Prof. Dr. Rayleigh Chaing ise yaptığı konuşmasında, uyku tıbbında kullanılan teknolojik gelişmeler ve blok zinciri bağlantısından bazı detayları sundu.