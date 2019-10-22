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tacirleri yakayı ele verdiler

Giriş Tarihi: 22.10.2019
Uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdiler
ADANA'DA düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen Doğankent Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Adil D, Orhan A, Aydın K, Halil D, Ali A, Mesut T. ve Medeni K. gözaltına alındı, şüphelilerin aracında yapılan aramada 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali A, Mesut T. ve Medeni K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdiler
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