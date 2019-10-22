Zayıflamak için Almanya’dan Gaziantep’e geldi

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yaşayan ve fazla kilolarından kurtulamayan 134 kilo ağırlığındaki Mandy Gumtz, Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nde yapılan başarılı operasyonla bir haftada 8 kilo verdi. Almanya'da yaşayan, diyet ve egzersiz yapmasına rağmen fazla kilolarından kurtulmayı başaramayan 134 kilo ağırlığındaki Mandy Gumtz, Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nde Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide) ameliyatı oldu. Operasyondan 1 saat sonra ayağa kalkıp yürüyen, üçüncü günde sağlığına kavuşarak taburcu edilen Gumtz, ilk haftada 8 kilo vermenin mutluluğunu yaşadı. Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde başarı ile gerçekleştirilen obezite cerrahisi obezite hastaları için umut olmaya devam ediyor. Sadece yurt içi değil, yurt dışından da pek çok hastanın tedavi olmak için tercih ettiği Gaziantep Özel Anka Hastanesi bu açıdan sağlık turizmine de büyük katkı sağlıyor. Almanya'nın Berlin şehrinde yaşayan 40 yaşındaki Mandy Gumtz. fazla kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladı. Hareket etmenin yanı sıra nefes almakta bile zorlanan 134 kilo ağırlığındaki Mandy Gumtz, zayıflamak için diyet yapmaya başladı. Ancak Mandy Gumtz, uyguladığı diyet programına rağmen kilo veremeyince çözüm arayışına girdi. Yaptığı araştırmalar sonrası Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nde obezite cerrahisinin başarı ile uygulandığını gören Gumtz, hastane ile iletişime geçti.