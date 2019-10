Zeytinde yüksek verim ve kalite üreticiyi sevindirdi

BUGÜN NELER OLDU

"halhalı", "savrani" ile "sarı haşebi" gibi kendine has çeşitleriyle zeytin yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olan Hatay'da, bu yıl beklenen yüksek rekolte ve kalite üreticiyi sevindirdi. Geçen yıl Türkiye'deki yaklaşık 1,5 milyon ton zeytin üretiminin yaklaşık 91 bin tonunu sağlayan ve iller arasında 6. sırada yer alan Hatay'da, bu yılki hasat dönemi yüksek rekolte umuduyla başladı. Yaklaşık 537 bin 711 dekar alanda geçen yıl 91 bin ton olarak gerçekleşen rekoltenin de üstünde bir verim beklenen Hatay zeytini, yüksek randımanın yanı sıra iri taneli kalitesiyle üreticinin yüzünü güldürüyor. Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, Hatay'da zeytin üreticiliğinin önemli ve ayrı bir yeri olduğunu söyledi. Özellikle kendine has çeşitleriyle en çok tercih edilen Hatay zeytininde bu yılın çok verimli geçeceğini belirten Okay, "Zeytin ve zeytinyağı denildiğinde ön plana ilk olarak Altınözü ilçemiz çıkıyor. Türkiye'de zeytinyağı piyasasının yaklaşık yüzde 15'ini Hatay karşılamaktadır. Bu sene zeytinin 'var senesi', 'var senesi' demek de zeytinde kalite, verimin ise yüksek olduğu sene demek" dedi. Okay, "İnşallah bu sene üreticimiz memnun kalacak. Fiyatlar geçen seneyle aşağı yukarı aynı ama verim yüksek. Geçen sene bu verim olmadı, geçen sene 'dip' tabir ettiğimiz zeytinlerde asit oranları çok yüksekti, bu sene öyle değil. Bu da şunu gösteriyor ki bu sene zeytinyağı kalitemiz geçen yıla oranla çok daha iyi olacak, beklentimiz bu yönde" diye konuştu.