1 tonluk kehribar tespih Guinness’e aday

BUGÜN NELER OLDU

17 yıldır tesbihçilik yapan Nasır Fidan, 1 ton ağırlığında kehribar taşından tespih üretti. Kentte açılan Tesbihçiler Çarşısı sergilenen 1 tonluk tespih için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruldu. Geçen Cumartesi günü Seyhan ilçesi, Karasoku Mahallesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde Tespihçiler Çarşısı açıldı. Nasır Fidan (41) ise Kehribar taşından ürettiği 1 ton ağırlığındaki tespihi çarşıya hediye etti. Dünyanın en büyük olma özelliği taşıyan tespih için ise Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapıldı. Üzerinde 27,7 kilogramdan 36 taş bulunan tespihin yapımı ise 2 yıl sürdü. 20 kişinin kaldırmaya çalıştığı tespih yerinden dahi oynatılamadı. Tespihi üreten Nasır Fidan, "Valimiz Mahmut Demirtaş destek verdi. Maliyeti 400 bin lira. Bugüne kadar yapılmışların en büyüğü tespihimiz. Yapımında bayağı zorlandık ama dünyanın en büyük kehribarı 20 kilogram bu ise bin kilogram. Arada 980 kilogram fark attık. Kehribar taşıyla Adana'da yaptık. Dünyada başka bir örneği yok" diye konuştu.