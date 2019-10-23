Adana’da sahte para operasyonu

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Adana'da A.K., oğlu B.K. ile birlikte kurup yönettiği 22 kişilik organize suç örgütüyle İstanbul'dan temin ettiği sahte paraları, kentte piyasaya sürerek vurgun yaptı. 200, 100 ve 50 liralık banknotların yanı sıra sahte dolarlarla piyasayı dolandıran çete, Adana ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla çökertildi. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalardaysa 109 bin lira sahte para ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'dan Adana'ya 'sahte para' transferi yapılarak, bunun piyasaya sürülüp vurgun yapıldığını tespit etti. Polis, 22 kişiden oluşan organize suç örgütünü de A.K. ve oğlu B.K.'nın yönettiğini tespit etti. Çeteyi adım adım takip eden ekipler, gerekli delilleri topladıktan sonra operasyon için düğmeye bastı.Adana merkez ve Karaisalı ilçesi ile Antalya'da daha önceden belirlenen adreslere şafak vakti ardı ardına şok baskınlar düzenleyen polis, baba ve oğulla birlikte çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda zanlılara ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda da toplam 109 bin lira sahte para ele geçirildi. İstanbul'dan temin ettikleri 200, 100 ve 50 liralık banknotların yanı sıra sahte dolarları da piyasaya sürdüğü tespit edilen çete üyelerinin sorgusu sürüyor.