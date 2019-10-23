Adanalı öğrencilerin hedefi dünya şampiyonluğu

ADANA'DAN
katıldıkları
Türkiye şampiyonasında
birinci
olan 4 robotik
takımdaki
öğrenciler, Çin'de
düzenlenecek
dünya finalinde
de aynı başarıyı
kazanmak için
çalışıyor. Ülke
genelinden 50 takımın yer
aldığı Uluslararası Makex
Robotic Competition
Türkiye Şampiyonası'na
Adana Bilim Sanat
Merkezi (BİLSEM) ile
Çukurova Vakıfbank
Ortaokulundan katılan 4
robotik takım, final etabında
ittifak kurdu.
İttifak sonucunda Adana
BİLSEM ile Çukurova
Vakıfbank Ortaokulundan
6-12 ve 12-16 yaş kategorilerinde
birer takım
olmak üzere toplam 4
takım yarışmada birinci
oldu. Takımlar bu dereceyle
kasımda Çin'de yapılacak
MakeX Robotik
Yarışması 2019 dünya
finaline katılmaya hak
kazandı. Geçen yıl
dünya üçüncüsü
olan Çukurova
Vakıfbank
Ortaokulu bu
sene aynı yarışmaya
2 takımla
katılırken, Adana
BİLSEM'den 2
takım finallere ilk
kez katılmaya hak
kazandı.
Yarışmanın Türkiye ayağı
sonucunda, dünya şampiyonasına
ülkeden katılacak
tüm takımlar
Adana'dan çıktı. 20'den
fazla ülkeden 300'ün üzerinde
takımın katılması
beklenen dünya finalinde
yer alacak Türk robotik
takımlarındaki öğrenciler
Semih Mete Ünal, Bartu
Tunç, Zeki Can Eşme,
Enes Küncek, Berkay
Eldemir, Aysel Sena
Sarıay, Deniz Gündeşlioğlu
ve Onur Ata Özyiğit, öğretmenleri
nezaretinde çalışmalarını
sürdürüyor.
Adana BİLSEM Müdürü Sezai Sarpkaya, kurum olarak temel amaçlarından birisinin çocuklara teknolojiyi sevdirmek olduğunu belirtti. Çukurova Vakıfbank Ortaokulu Müdürü Alper Teke de dünya finallerinde takımlarının iddialı olduğunu belirtti. Teke, "6-12 yaş takımımız 4 dakikalık parkuru 1 dakika 30 saniyeye indirdi. Çin'den dünya derecesi yaparak geleceğimize inanıyoruz. Umutluyuz, inşallah başarılı olacağız." diye konuştu.