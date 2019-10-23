Adanalı öğrencilerin hedefi dünya şampiyonluğu

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katıldıklarıTürkiye şampiyonasındabirinciolan 4 robotiktakımdakiöğrenciler, Çin'dedüzenlenecekdünya finalindede aynı başarıyıkazanmak içinçalışıyor. Ülkegenelinden 50 takımın yeraldığı Uluslararası MakexRobotic CompetitionTürkiye Şampiyonası'naAdana Bilim SanatMerkezi (BİLSEM) ileÇukurova VakıfbankOrtaokulundan katılan 4robotik takım, final etabındaittifak kurdu.İttifak sonucunda AdanaBİLSEM ile ÇukurovaVakıfbank Ortaokulundan6-12 ve 12-16 yaş kategorilerindebirer takımolmak üzere toplam 4takım yarışmada birincioldu. Takımlar bu dereceylekasımda Çin'de yapılacakMakeX RobotikYarışması 2019 dünyafinaline katılmaya hakkazandı. Geçen yıldünya üçüncüsüolan ÇukurovaVakıfbankOrtaokulu busene aynı yarışmaya2 takımlakatılırken, AdanaBİLSEM'den 2takım finallere ilkkez katılmaya hakkazandı.Yarışmanın Türkiye ayağısonucunda, dünya şampiyonasınaülkeden katılacaktüm takımlarAdana'dan çıktı. 20'denfazla ülkeden 300'ün üzerindetakımın katılmasıbeklenen dünya finalindeyer alacak Türk robotiktakımlarındaki öğrencilerSemih Mete Ünal, BartuTunç, Zeki Can Eşme,Enes Küncek, BerkayEldemir, Aysel SenaSarıay, Deniz Gündeşlioğluve Onur Ata Özyiğit, öğretmenlerinezaretinde çalışmalarınısürdürüyor.Adana BİLSEM Müdürü Sezai Sarpkaya, kurum olarak temel amaçlarından birisinin çocuklara teknolojiyi sevdirmek olduğunu belirtti. Çukurova Vakıfbank Ortaokulu Müdürü Alper Teke de dünya finallerinde takımlarının iddialı olduğunu belirtti. Teke, "6-12 yaş takımımız 4 dakikalık parkuru 1 dakika 30 saniyeye indirdi. Çin'den dünya derecesi yaparak geleceğimize inanıyoruz. Umutluyuz, inşallah başarılı olacağız." diye konuştu.