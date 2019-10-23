Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Adanalı öğrencilerin hedefi dünya şampiyonluğu

Adanalı öğrencilerin hedefi dünya şampiyonluğu

Giriş Tarihi: 23.10.2019
Adanalı öğrencilerin hedefi dünya şampiyonluğu
ADANA'DAN katıldıkları Türkiye şampiyonasında birinci olan 4 robotik takımdaki öğrenciler, Çin'de düzenlenecek dünya finalinde de aynı başarıyı kazanmak için çalışıyor. Ülke genelinden 50 takımın yer aldığı Uluslararası Makex Robotic Competition Türkiye Şampiyonası'na Adana Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) ile Çukurova Vakıfbank Ortaokulundan katılan 4 robotik takım, final etabında ittifak kurdu. İttifak sonucunda Adana BİLSEM ile Çukurova Vakıfbank Ortaokulundan 6-12 ve 12-16 yaş kategorilerinde birer takım olmak üzere toplam 4 takım yarışmada birinci oldu. Takımlar bu dereceyle kasımda Çin'de yapılacak MakeX Robotik Yarışması 2019 dünya finaline katılmaya hak kazandı. Geçen yıl dünya üçüncüsü olan Çukurova Vakıfbank Ortaokulu bu sene aynı yarışmaya 2 takımla katılırken, Adana BİLSEM'den 2 takım finallere ilk kez katılmaya hak kazandı. Yarışmanın Türkiye ayağı sonucunda, dünya şampiyonasına ülkeden katılacak tüm takımlar Adana'dan çıktı. 20'den fazla ülkeden 300'ün üzerinde takımın katılması beklenen dünya finalinde yer alacak Türk robotik takımlarındaki öğrenciler Semih Mete Ünal, Bartu Tunç, Zeki Can Eşme, Enes Küncek, Berkay Eldemir, Aysel Sena Sarıay, Deniz Gündeşlioğlu ve Onur Ata Özyiğit, öğretmenleri nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor.

Adana BİLSEM Müdürü Sezai Sarpkaya, kurum olarak temel amaçlarından birisinin çocuklara teknolojiyi sevdirmek olduğunu belirtti. Çukurova Vakıfbank Ortaokulu Müdürü Alper Teke de dünya finallerinde takımlarının iddialı olduğunu belirtti. Teke, "6-12 yaş takımımız 4 dakikalık parkuru 1 dakika 30 saniyeye indirdi. Çin'den dünya derecesi yaparak geleceğimize inanıyoruz. Umutluyuz, inşallah başarılı olacağız." diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Adanalı öğrencilerin hedefi dünya şampiyonluğu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN