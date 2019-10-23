Eski eşini öldüren adama çifte müebbet

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Elbistan, ilçesinde 2 Nisan günü anlaşmalı olarak ayrıldığı eski eşi Aslı Yıldız Güçlü'yu (29) öldüren Kocası Asef Güçlü'yu (31) ağır yaralayan Ahmet Doğuç'a (43) 'Kasten adam öldürmek ve öldürmeye tam teşebbüsten iki defa müebbet hapis cezası istedi. Aslı Yıldız Güçlü, eşi Asef Güçlü ile birlikte yaklaşık bir yıl önce boşandığı Ahmet Doguç'tan olan ve vekâleti kendisinde olmasında rağmen babasında kalan kızı Yağmur Almila'yı görmek için Yeşilyurt Mahallesi'ndeki okulunun önüne gitti. Olay yerine daha önceden ruhsatlı silahı ile gelen Ahmet Doguç okul önüne eski eşi ve kocasının geldiğini görünce tabancayla Güçlü çiftine peş peşe ateş etmeye başladı. Güçlü çifti vücuduna isabet eden tabancayla kurşunlarıyla ağır yaralı olarak kendi araçlarıyla Elbistan Devlet hastanesine gitti. Aslı Yıldız Güçlü, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Katil zanlısı olaydan sonra gittiği evinde suç aleti tabanca ile yakalanırken Genç kadın hastanedeki 10 günlük yaşam savaşını kaybetti. Ağır ceza mahkemesinde tutuklu olarak yargılanan katil zanlısı Ahmet Doğuç hakkında cumhuriyet savcısı Osman Kılıç'ın hazırladığı iddianame mahkemede kabul edildi. Zanlı Ahmet Doğuç ifadesinde esi eşi ile aralarında kızlarının velayeti konusunda anlaşmazlık bulunduğunu ifade ederek '' Neden ateş ettiğimi bile hatırlamıyorum. Pişmanım" dedi.