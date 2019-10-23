Eski oyunlardan vazgeçmiyorlar

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Yavuzeli ilçesindeki çocuklar, vakitlerini bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarda geçirmek yerine sokak oyunlarını tercih ediyor. Çocuklar, topaç oyunuyla dedelerinin ve babalarının oyunlarını yaşatmaya devam ediyor. Yavuzeli ilçesinde yaşayan çocuklar, özellikle 80'li ve 90'lı yılların vazgeçilmez oyunları arasında yer alan topaç oyununu yaşatmaya devam ediyor. Teknoloji çağında yaşamalarına rağmen bilgisayar ve akıllı telefonlardaki sanal oyunlar yerine dedelerinin, babalarının oynadığı oyunları tercih eden çocuklar tatlı rekabetleriyle de sokakları şenlendiriyor. Yeni neslin sanal ortama gömüldüğü bir dönemde Yavuzeli ilçe meydanında bir araya gelen çocuklar, hem beraber vakit geçiriyor, hem eski oyunları gelecek nesillere aktarıyor hem de neşeleriyle sokağı inletiyor. Bilgisayar, telefon ve tabletlerdeki sahte oyunlar yerine eski zamanlarda dedelerinin ve babalarının oynadığı oyunları tercih ettiklerini belirten çocuklardan Muhammed Ali Demir, bu şekilde daha samimi bir ortam oluştuğunu söyledi.Çok sevdiği topaç oyunu hakkında bilgi veren Muhammed Ali Demir, "Bakkallardan aldığımız topacımız ve ipimizle buraya geliyoruz. Sonrasında ipi topacımıza sarıp hızlı bir şekilde bırakıyoruz. Bu oyunu oynarken arkadaşlarımızla da yarışarak tatlı bir rekabete giriyoruz. Bu sayede de çok mutlu oluyoruz. Bazen de el yapımı kendi topaçlarımızla oynuyoruz. Onu da tamamen yer bulduğumuz malzemelerle kendimiz yapıp aynı şekilde oynuyoruz" diye konuştu. Başkan Tunçsoy, "200 metre uzaklıktaki yere yapım izni veriliyor da bizim buralara niye verilmiyor? Mahallemizdeki virane evler başımıza sorun oluyor, uhucular, hırsızlar var ve farklı farklı şeyler duyuyoruz. Ayrıca evlerin yıkılma riski var, can kaybı korkusu yaşıyoruz. Geçenlerde Seyhan Belediyesi bir binanın üzerini bez ile kapattı" diye konuştu. Koruma Kurulu kararlarının hiçbir şekilde mahalle sakinlerine tebliğ edilmediğini söyleyen Tunçsoy, "Seyhan Belediye Başkanı Mehmet Akif Kemal Akay, seçimler öncesi gelerek sorunları çözeceğini söylemiştir. Acaba biz Döşeme Mahallesi sakinleri unutulduk mu? Akay'ın bize vermiş olduğu sözlerin yerine getirmesini istiyoruz" diye konuştu