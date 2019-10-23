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Gaziantep FK’de eksik çok fazla

Giriş Tarihi: 23.10.2019
SÜPER Lig ekibi Gaziantep FK'de sakatlıkları bulunan Muhammet Demir, Tetteh, Morais ve Muğdat Çelik teknik heyeti düşündürüyor. Muhammet Demir kasık fıtığındaki ağrıları nedeniyle ameliyat edildi, 6 ila 8 hafta forma giyemeyecek. Adanaspor hazırlık maçında sağ bacak üst adalesinde ağrı hisseden Morais'te ise 1. derece yırtık var. Ligin 6. haftasında oynanan Göztepe maçında sakatlanan Tetteh'de diz kemiği ödemi tespit edildi, 3 hafta yok. Sol diz çapraz bağları ardından 15 gün önce ameliyat edilen Muğdat Çelik ise 6 ay daha forma giyemeyecek.
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Gaziantep FK’de eksik çok fazla
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